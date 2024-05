Amizade de Gabriel Sousa e David Maurício poderá voltar? Cláudio Ramos confronta os colegas: «Tem saudades do David?»

David Maurício e Gabriel Sousa juntos no confessionário: «Se houver um afastamento para de se falar no trio»

Foi no Especial desta terça-feira, apresentado por Cláudio Ramos, que David Maurício e Gabriel Sousa foram chamados ao confessionário para falarem sobre a ‘amizade’ que tinham.

Cláudio Ramos começou por questionar: «Como está o vosso coração neste momento em relação a vocês os dois?».

Gabriel Sousa garantiu: «O meu coração está bem. Depois do almoço acho que ficou tudo em pratos limpos. Depois desse afastamento deixou de haver uma amizade…não temos qualquer tipo de conversa sobre jogo».

«Tem saudades do David?», questionou o apresentador. «Sim. O David é uma pessoa da casa de quem eu gosto. Era se calhar das pessoas mais próximas depois da Margarida. Se as coisas foram por este caminho é porque tem de ser», disse Gabriel.

David Maurício mostrou-se com opiniões contrárias à do colega: «Não concordo com o Gabriel quando disse que houve um afastamento depois do almoço. Houve sim um afastamento para delinearmos o que é que tínhamos ou não de fazer em termos de barreiras, mas sempre continuamos amigos. A única diferença que houve é que tu passaste para o quarto do líder».

«Após a situação da semana passada com a Inês e tudo, é que eu decidi por mim mesmo meter um fim, não na relação de amizade, porque no meu coração o Gabriel tem lá um espacinho. Gosto mesmo do Gabriel. A única coisa é que eu não quero pertencer a uma coisa onde eu não quero estar, a Daniela não quer estar e o Gabriel não quer estar (…) o quão gosto dele ainda está em mim», concluiu.

«Se a Daniela não tivesse dentro do jogo, a vossa relação seria mais forte?» , perguntou Cláudio Ramos.

Gabriel Sousa garantiu: «Sim. Claro que ele tendo a Daniela, também eu sinto-me na obrigação de me afastar, porque não quero estar a causa problemas para a Daniela, porque ela é muito ciumenta».