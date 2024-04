Manuel Luís Goucha revela alguns detalhes sobre o novo reality show «Dilema»: «Os concorrentes vão estar noutra casa...»

Manuel Luís Goucha é o apresentador do Dilema, o Reality Show que a TVI vai estrear este verão e que vai colocar um grupo de concorrentes, divididos em duas equipas, numa casa. A TVI emitiu um comunicado que dá todos os pormenores sobre este formato inovador, que tem um prémio final de 50.000 euros.

Esta manhã, o apresentador esteve à conversa com Cristina Ferreira onde revelou alguns detalhes deste novo programa.

«Já tinha feito »Casa dos Segredos', há 7 anos, fiz em 2021 o «Big Brother» com o Cláudio e resultou. Gostei muito. (...) Foi muito interessante e agora surgiu este novo desafio. São dois meses - julho e agosto - que me tira da zona de conforto», disse.

Manuel Luís Goucha explicou ainda que «os concorrentes serão figuras públicas» e que vai ser um programa distinto do «Big Brother»: «O prémio final é 50 mil euros», garantiu.

«Para já a casa não é aquela (do Big Brother), os concorrentes vão estar noutra casa, noutro ambiente, com decoração estival. (...) Os concorrentes estão divididos em duas equipas, mas diariamente são confrontados com dilemas que podem ser divertidos ou muito duros. Sendo que alguns podem brigar com os valores que a pessoa tem. Perante um dilema pode prevalecer a índole pessoal ou a índole de grupo. Pode-se prejudicar o grupo para ter um benefício pessoal», contou.

«Aquilo que as equipas têm de conseguir é a maior quantia de dinheiro. A equipa que conseguir maior volume de dinheiro, é a equipa que vai à final», explicou ainda.



«Agrada-me porque nós temos uma certa visão destas figuras conhecidas e elas ali vão revelar-se de outra forma», disse.