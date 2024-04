TVI confirma reality show no verão! Manuel Luís Goucha é o apresentador. Saiba mais pormenores

O Dilema está a chegar à TVI. O canal de televisão prepara um reality show para o verão e já está confirmado quem é o apresentador. Manuel Luís Goucha vai conduzir o programa. Este programa contará com diários e Galas ao fim de semana. O Dilema estreia já este verão na TVI.

Esta não é a primeira vez que Manuel Luís Goucha conduz um reality show, regressando assim ao formato já este verão. «Gosto de desafios que me ponham à prova», declarou Goucha sobre o Dilema. Este formato inovador, terá um prémio final de 50.000 euros.

Leia aqui o comunicado da TVI:

«A TVI anuncia que Manuel Luís Goucha será o apresentador do “Dilema”, o novo Reality Show da estação que estreia este Verão.

Para o Diretor-Geral da TVI, José Eduardo Moniz, “a TVI reforça uma das linhas estruturantes da sua programação com uma produção inovadora e que acentua o seu propósito de trazer novidade ao mercado português de Televisão. Manuel Luís Goucha é uma escolha natural, conta com experiência de apresentação destes formatos, e será seguramente uma mais-valia para este programa. Com o “Dilema”, a TVI mostra mais uma das estreias que se propõe fazer ao longo deste ano.”

Manuel Luís Goucha adianta que “seis anos depois da Casa dos Segredos 7 e três anos após o BB2021, um novo desafio. Gosto de desafios que me ponham à prova como anfitrião, e gosto de dilemas. Uma combinação que espero perfeita!”

O “Dilema” é um formato francês com produção da Endemol no qual um grupo de concorrentes divididos em duas equipas irá enfrentar dilemas difíceis, umas vezes divertidos, outras extremamente duros. Partilham o quotidiano numa casa onde são filmados 24 horas por dia. Apesar do jogo começar com duas equipas, apenas haverá um vencedor que ganhará o prémio final de 50.000€.

O programa contará com diários e Galas ao fim de semana.

Amanhã [dia 19 de abril], Manuel Luís Goucha estará no “Dois às Dez” para revelar mais detalhes sobre esta grande aposta do canal.»

Notícia em atualização