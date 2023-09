«Amo-te»? Fanny Rodrigues declara-se a Jorge Frade (entre sussurros) em vídeo especial

Fanny Rodrigues, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother VIP», partilhou um vídeo onde se mostra cúmplice do namorado, Jorge Frade.

Nas stories do Instagram, Jorge Frade publicou um vídeo no carro, com Fanny a conduzir: «A minha driver», escreveu. No vídeo, Fanny sussura o que parece ser um «amo-te» para o namorado. A ex-concorrente repartilhou depois esse momento nas suas redes sociais.

Recorde-se que a Fanny Rodrigues anunciou o namoro em março, mas tempos depois revelou que tinham seguido caminhos diferentes. No entanto, o amor parece ter falado mais alto e o casal reconciliou-se, estando agora mais unido do que nunca.

