Catarina Miranda serve esparguete com bolachas aos colegas: «Vamos ver quem ri por último…» Veja as reações inesperadas!

No Big Brother, durante o almoço desta segunda-feira, 6 de maio, Catarina Miranda surpreendeu os colegas com uma refeição inesperada: esparguete com bolachas.

A concorrente é a única responsável pela cozinha e decidiu preparar uma refeição original para os colegas. «Gozam com a minha cara… Agora vou eu gozar com a vossa!», atirou, enquanto servia a massa.

«Vamos ver quem ri por último…», acrescentou.

«Queriam comida gourmet? Aqui têm comida gourmet! Do melhor restaurante de Almeirim para vocês», disse a concorrente ao colocar os pratos na bancada da cozinha.

A reação dos colegas não foi a esperada… Ao depararem-se com o prato preparado por Catarina Miranda, os concorrentes retiraram as bolachas e adicionaram salsichas e atum para acompanhar a massa.

