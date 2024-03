Flávio Furtado termina um duro desafio: «Sabia que não iria ser fácil, mas nunca me ocorreu que fosse tão difícil»

Flávio Furtado, apresentador da TVI e comentador do Big Brother, fez uma revelação na rede social Instagram, sobre algo da sua vida pessoal. Flávio passou por uma fase muito desafiante nos últimos três anos da sua vida. Pensou em desistir mais do que uma vez e admite que não estava preparado para tal: «Sabia que não iria ser fácil, mas nunca me ocorreu que fosse tão difícil». Flávio voltou aos estudos e terminou agora o curso que andou a frequentar nos últimos três anos, ao mesmo tempo que conciliava o trabalho na TVI, com o Big Brother.«Chega ao fim mais uma etapa da minha vida» escreveu Flávio, que revelou os seus intensos horários ao longo das semanas: «Entre o trabalho na empresa, durante o dia, as aulas, das 18h às 22h, e o trabalho na TVI, das 00h às 2h, tive muito pouco tempo para os amigos, para a família, para descansar».

Flávio Furtado revelou que sentiu um grande apoio vindo de todos os professores e colegas da sua universidade, aos seus, e ainda partilhou: «E termino com uma ganda média!»

Mas o post de Flávio não foi só para celebrar o fim do curso... Ainda deixou no ar que algo mais está para vir: «Siga para o próximo desafio! Porque não há duas sem três…»

O Big Brother - Desafio Final continua a dar que falar e desta vez vai ser em dose dupla! Saiba o que esperar.

Mas não foi só Flávio que assinalou uma data importante da sua vida com os seguidores do Instagram. Teresa Silva, ex-concorrente do BB2020 e do Big Brother - Duplo Impacto, e agora comentadora do Desafio Final, quis celebrar os 40 anos do casamento com o seu marido e pai dos filhos, Jorge. Num vídeo ternurento, Teresa mostra algumas fotografias da sua vida ao lado do marido, algumas de viagens memoráveis, outras já com alguns anos de existência. Numa delas, vemos como foi o casamento do casal, há 40 anos atrás:

Não é de agora que Teresa Silva mostra um pouco das suas viagens de sonho ao lado do marido. O casal que ficou inicialmente conhecido na Casa dos Segredos, com a participação do filho Tierry, já tinha causado furor nas redes sociais com uma viagem ao Dubai.

Surpreenderam ainda mais os internautas no Instagram, com fotografias a apanhar sol, em que mostram a excelente forma física, sendo já avós e mostrando que ainda vivem a vida de forma plena, como se não houvesse amanhã.