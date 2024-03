Concorrentes de boca aberta e em choque com novidade determinante no jogo. Veja tudo

Cláudio Ramos deixou os concorrentes do Big Brother – Desafio Final de boca aberta e em choque com a novidade mais determinante na reta final do jogo. No programa especial desta quarta-feira, o apresentador comunicou à casa que vai «existir uma semi-final e uma final, com novidades nos dois dias, no sábado e no domingo».

Primeiro o anfitrião começou por avisar os cinco finalistas: «Vai ser o fim de semana mais longo da vida destes finalistas».

Cláudio Ramos acrescentou, em forma de comunicado ao grupo: «É importante vôces saberem que sábado existe uma semi-final, ou seja vamos ter um fim de semana com duas galas. Temos a meia-final no sábado e temos a finalíssima no domingo. Façam as contas que quiserem fazer, mas é isto que vai acontecer».

Todos os concorrentes ficaram de boca aberta. «Ai, meu Deus!», exclamou Bárbara Parada.

«Na dúvida façam as malas», aconselhou, depois, o Big Brother.

Veja todas as reações de espanto!