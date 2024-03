Bárbara Parada implacável na resposta a Diana Lopes: «Eu não me prestava a este papel»

Depois da gala da última segunda-feira, onde ex-concorrentes como Carlos Sousa e Joana Taful estiveram presentes na Sala de Controlo e deixaram algumas mensagens aos moradores da casa, outros antigos moradores decidiram enviar algumas mensagens (pouco simpáticas) aos últimos resistentes.

Bárbara Parada foi a primeira destinatária de uma destas mensagens, onde se podia ler: «A pessoa que chora por ser adjetivada de “cobra” é a mesma que adjetivos os outros como “reles, baixo nível, tóxico”» e ainda «achavas que vinhas para o Desafio Final para ser elogiada e para criticar os teus colegas?». A concorrente começou por achar que o remetente teria sido Carlos Sousa, mas era Noélia Pereira que tinha razão com o seu palpite certeiro: Diana Lope, a ex-concorrente, que mantém uma rivalidade com Bárbara desde a primeira edição que ambas partilharam .

Ao responder, Bárbara não se poupou nas palavras: «Xau, Diana… xau!», começou logo por dizer friamente. «O que é que a Diana faz da vida? É isto, é criticar». Já no confessionário, Bárbara acrescentou: «Não me prestava a este papel (…) se me convidassem para comentar vinha, mas sempre arroz não» e ainda «o que é que a Diana faz? Aparecer para ser mazinha… não me identifico».