Arrasou: Veja aqui os melhores looks de Leokádia fora da casa

Há 2h e 23min

Percorra esta galeria de fotografias de Leokádia Pombo e os seus looks coloridos mais «fora da caixa»

Leokádia Pombo é conhecida pelos looks coloridos e animados! A concorrente tem marcado pela diferença dentro da casa... E fora também! Veja nesta galeria os melhores conjuntos de roupa vestidos pela participante fora da casa.

Recorde melhor tudo sobre Leokádia: Chegou a Lisboa há apenas meio ano, determinada a reconstruir a sua vida. Nasceu em Moçambique e cresceu numa família muito pobre, com muitos irmãos.Enquanto estudava na universidade, foi mãe de um menino que tem agora 12 anos e que ela sonha em trazer para junto de si, para Portugal. Tem uma paixão por moda e artes, e graças à sua avó, aprendeu a costurar e atualmente é ela quem desenha e faz as roupas que usa.Faz vários trabalhos como modelo e Relações-Públicas e garante que nunca passa despercebida. Entra no Big Brother segura de que vai deixar a sua marca.