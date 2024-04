Jacques Costa fala sobre a vida fora do Big Brother: «Ainda não fui a nenhuma entrevista de emprego…»

Em entrevista exclusiva ao Digital da TVI, Jacques Costa revela como está a sua vida após a participação no Big Brother. Saiba tudo aqui!

Jacques Costa foi, desde a sua entrada na casa mais vigiada do pais, uma das concorrentes mais faladas, dentro e fora da casa, em grande parte por ser o primeiro contacto de muitos com uma pessoa não-binária. Quer isto dizer, que Jacques não se identifica com o sistema binário (ou seja, com dois elementos) em que a sociedade divide o género: masculino e feminino.

Fora da casa, Jacques Costa revela como tem sido a vida após participar no Reality show.

«Tem sido incrível, mesmo. Tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que saíram do armário, de senhoras que vêm ter comigo com os seus 80 anos e dizem ‘Jacques, amo-te!’», começou por revelar a ex-concorrente.

Jacques Costa adiantou que ainda não tem «novos projetos»: «Ainda não fui a nenhuma entrevista de emprego... mas já disseram que eu vivia da solidariedade de amigos, eu também disse que vivia de poupanças», esclareceu.