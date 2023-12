Bruna Gomes deixa fãs rendidos com o look da gala deste domingo! Veja as imagens

Há 3h e 0min

Veja o look arrasador de Bruna Gomes que usou nesta última gala de domingo!

Na gala do Big Brother deste domingo, 3 de dezembro, a comentadora Bruna Gomes, chamou a atenção com mais um look arrasador!

A influencer optou por usar um vestido verde de cetim, comprido e justo. Foi através das redes sociais que Bruna Gomes partilhou um vídeo a mostrar o seu look aos seguidores: «Verde para o mês natalino», escreveu na legenda da publicação.

Na caixa dos comentários, os fãs mostraram-se encantados: «Linda, linda linda»; «Sereia com cauda»; «Pensando aqui qual seria a história dessa princesa da Disney», entre muitos outros.

Veja a galeria que preparámos para si!