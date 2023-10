Bruna Gomes e Bernardo Sousa apresentam novo membro da família: «A nossa filhinha…»

Há 2h e 18min

O casal apresentou o novo membro da família nas redes sociais.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa decidiram aumentar a família e adotar um novo membro, que apresentaram ao público este domingo.

Numa partilha nas redes sociais, a influencer digital escreveu: «Com vocês: CLEIDEEEEEE», lê-se na legenda das fotografias, onde o casal surge com uma cadelinha ao colo.

«A nossa filhinha estava abandonada e agora tem um lar com dois malucos mas com muito amor. Amanhã vai ter um vídeo no canal contando tudo», rematou.

