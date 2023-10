Bruna Gomes faz furor em mais uma gala do Big Brother! Saiba onde comprar o look da comentadora

Há 3h e 53min

Bruna Gomes arrasou na última gala do Big Brother com um vestido preto em veludo

Bruna Gomes arrasou em mais uma gala do Big Brother, desta vez com um vestido preto em veludo, com um corte que lhe acentua a sua excelente forma física. Ao ter revelado o look para mais uma gala, a comentadora somou elogios nas redes sociais. Com um elegante corte e uma racha que transborda sensualidade, o vestido de Bruna Gomes causou furor perante os seguidores.

O que toda a gente quer saber é: de onde é este vestido? O vestido usado por Bruna Gomes está disponível para compra online no site da Shein, com a referência SW2210205947452791. Além disso, o preço é surpreendente. A peça custa apenas 53,55€.

Para completar o look, a influencer digital optou por uns sapatos de plataforma em cetim cor-de-rosa, com um coração em brilhantes no centro. Estes também estão disponívels no site da Shein, com a referência SX2211289229325359.

Veja em cima todos os detalhes do look da comentadora na última gala.