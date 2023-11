Depois de ser mãe, Cátia Basílio exibe a sua excelente forma física! Veja as fotos

Há 1h e 6min

Cátia Basílio tem mostrado a sua excelente forma física, quatro meses depois de ser mãe

Cátia Basílio, ex-concorrente do Big Brother foi mãe pela primeira vez do pequeno Santiago, no passado mês de julho. Na altura, a novidade foi avançada pela própria, através de uma publicação nas redes sociais. Pouco tempo depois, a ex-concorrente esteve no Dois às 10 e falou sobre o nascimento do filho.

Desde o nascimento do filho que a ex-concorrente partilha frequentemente registos em família, composta agora por três membros. A recém mamã mostra-se encantada com o mundo da maternidade e faz questão de partilhar as pequenas primeiras conquistas do filho com os seguidores.

Para além de dar ênfase ao mundo da maternidade, Cátia Basílio partilha também vários registos seus. A ex-concorrente mostra ser uma mulher cuidada com a sua imagem e a verdade é que tem exibido uma excelente forma física poucos meses depois do parto.

Espreite em cima algumas das mais recentes fotos partilhadas pela ex-concorrente nas redes sociais e veja como está incrível!