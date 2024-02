Já todos vimos o vestido roxo de Cristina Ferreira. Mas reparou no pormenor incrível dos sapatos?

Hoje às 09:44

Cristina Ferreira arrasou na festa dos 31 anos da TVI, no Casino Estoril. A apresentadora usou mais do que um vestido e o roxo está a dar que falar. Mas os sapatos têm um pormenor incrível

Cristina Ferreira não deixa nada ao acaso na hora de escolher um look, ainda para mais para a festa dos 31 anos da TVI. A apresentadora brilhou no Casino Estoril com mais de que um look e o vestido roxo está a dar que falar, pelo simbolismo que poderá representar. Mas há um pormenor nos sapatos que ninguém reparou: os sapatos Maison Valentino que usou.

Os sapatos escolhidos por Cristina Ferreira para o primeiro look da noite, o da passadeira vermelha, eram da mesma cor do vestido e tinha o pormenor de uma cobra em brilhantes.

Percorra a galeria e veja tudo

Veja também aqui o segundo look da noite!