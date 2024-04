Márcia Soares e Francisco Monteiro são os comentadores das galas do Big Brother 2024. A terceira classificada e o vencedor da edição do Big Brother 2023, arrasaram na hora de escolher o visual para mais uma noite especial do Big Brother.

Márcia optou por levar um vestido cor de rosa e com um decote muito elegante. Já Francisco Monteiro, optou por um conjunto 'all black'.

