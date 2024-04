Veja o look de Márcia Soares que não deixou ninguém indiferente!

Márcia Soares surpreendeu com mais um visual sensual para a sétima gala do Big Brother 2024. A comentadora optou por um vestido preto comprido, que realça as curvas do seu corpo. A peça é do Atelier Rosa Marques.

No início da gala, o Big Brother elogiou o look de Márcia Soares e comparou-a à atriz Catherine Zeta-Jones.

Percorra a galeria de imagens e veja as melhores fotografias de Márcia Soares na gala do Big Brother!