Reconhece esta criança? É uma ex-concorrente do Big Brother! Saiba quem é

Há 3h e 15min

Saiba quem é a ex-concorrente do Big Brother que está na fotografia!

Pensou em Jéssica Antunes? Acertou! Recentemente a ex-concorrente do Big Brother, mostrou o seu lado mais nostálgico com os seguidores com fotografias da sua infância.

Numa montagem feita e publicada pela irmã de Jéssica, Margarida Antunes, pode ver-se a ex-concorrente do «Big Brother – A Revolução», sempre ao lado da irmã mais nova.

Recorde-se que Jéssica Antunes está à espera de de bebé, de uma menina. A ex-concorrente já tem um filho com 1 ano, o pequeno Isaac. Os dois são filhos fruto do noivado com Rui Pedro, também ex-concorrente da mesma edição.