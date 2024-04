Sabia que Jacques Costa já teve o cabelo de outra cor? Veja como era a concorrente há uns anos!

Jacques Costa, a jovem de 24 anos é uma das moradoras da casa do Big Brother 2024. A concorrente, atualmente de cabelo castanho tem dado muito que falar na casa mais vigiada do país. Contudo, a concorrente já foi loira! Percorra a galeria que preparamos para si e veja como era a concorrente com o cabelo pintado de loiro!

Aproveite e fique a conhecer melhor Jacques Costa:

Jacques vive em Loures e é licenciada em Relações Internacionais. A jovem de 23 anos está a viver um ano de “autodescobrimento”. Jacques revelou que se identifica como uma pessoa não-binária, ou seja, uma pessoa que não se encontra na divisão binária de género homem/mulher. Assim sendo, acredita que a sua presença no Big Brother vai ajudar a mudar mentalidades.

Jacques vive com o seu irmão gémeo e são filhos de artistas. O pai, português, é encenador de teatro, e a mãe, que vive em França, é produtora.

A jovem não-binária confessa que vê pouca televisão, contudo “já espreitou” o Big Brother para perceber melhor o formato.

Após ter terminado um relacionamento de 4 anos, Jacques está solteira. A jovem revelou que:

- Adora ler

- Tem um gosto muito grande pela escrita

- Gosta muito de debater