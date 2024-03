Francisco Monteiro não deixa nada por dizer e «rasga» André Lopes: «Tenho de dizer isto...»

Zaza comenta: «O André parece que lava as mãos e atira os outros para debaixo do camião»

Zaza frisa: «O André no nosso Big Brother tentou fazer casal com algumas mulheres disponíveis e indisponíveis»

Zaza comenta: «O André parece que lava as mãos e atira os outros para debaixo do camião»

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother – Desafio Final, esteve presente no Extra desta sexta-feira onde comentou todas as imagens polémicas.

Após as imagens de tensão entre Érica e André, Francisco Monteiro comentou a postura do concorrente: «Acredito que esteja fragilizado com a situação, mas tenho de dizer isto: a postura do André, não critico aquilo que aconteceu porque não sei o que aconteceu, mas critico a postura do André, já na nossa ‘casa’, quando acontece alguma coisa, o André parece que lava as mãos e atira os outro para debaixo do camião», disse.

«Lembro-me perfeitamente de uma situação com a Joana, mas ele aqui devia assumir seja o que for, e seguir em frente. O que me incomodou mesmo foi o tentar passar a batata quente para o outro…», rematou.