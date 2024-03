O icónico Zaza regressa à caixa mágica! O ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final» e vencedor do «Big Brother 2023» vai-se juntar a Flávio Furtado, no Extra, para comentar tudo aquilo que se passa na casa mais vigiada do país.

8 de março, dia da mulher, foi dia de nomeações! Recorde aqui quem são os concorrentes nomeados e em risco de abandonar o jogo na próxima gala, que terá lugar no dia 11 de março, segunda-feira.