Bárbara Parada e Francisco Monteiro reagem a comentários sobre suposta relação

Esta semana, intensificaram-se rumores que davam a entender que Francisco Monteiro e Bárbara Parada estavam a viver um romance.

Nesta terça-feira, dia 4 de junho, o vencedor do «Big Brother 2023» e comentador do «Big Brother 2024» negou tudo. Foi através do Instagram que Francisco Monteiro escreveu: «O meu querido Vidal reconheceu em mim (solteiro há sete anos) o potencial que ele procurava para se casar. Rejeitei. Continuo solteiro».

Bárbara Parada também veio desmentir a relação através do seu Instagram: «A minha reação quando ligo a Internet e descubro que namoro há um mês. Mais alguma coisa que eu precise de saber sobre mim?», escreveu num vídeo que publicou, colocando vários emojis de gargalhadas.