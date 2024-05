Inédito! Francisco Monteiro mostra-se em almoço especial com uma ex-concorrente do Big Brother bastante conhecida. Veja tudo

Francisco Monteiro revela mudança na sua vida! Para o ajudar vai contar com a ajuda de um ex-concorrente do Big Brother

Hoje, dia 31 de maio, Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023 e atual comentador da edição em vigor, partilhou uma fotografia num almoço especial com uma ex-concorrente bastante conhecida. Saiba tudo.

Na imagem partilhada, Francisco Monteiro mostra-se num almoço privado com Bárbara Parada, e escreve: «A desvendar o dilema», enquanto a ex-concorrente se encontra a meio de uma chamada telefónica com alguém. Ainda sobre a companhia especial durante a refeição, o comentador escreve: «Almoço com alguém que um reality show me deu a conhecer». Relembre-se de que Bárbara Parada participou no Big Brother - Desafio Final 2023, juntamente de Zaza. Confira aqui a partilha completa: