Jandira Dias abandona a casa e deixa concorrentes em lágrimas! Saiba tudo aqui

O Big Brother - Desafio Final já deu provas de que é, sem margem para dúvidas, uma das mais intensas edições de sempre.

Durante o especial apresentado por Cláudio Ramos, o anfitrião anunciou à casa que um dos concorrentes abandona a casa esta noite, por motivo de desistência. Jandira Dias foi a concorrente que decidiu abandonar o Big Brother - Desafio Final. Veja aqui as reações dos concorrentes:

Após comunicar a desistência, Jandira Dias justificou o motivo da sua saída:

Após a saída de Jandira, recebemos uma ex-concorrente do Big Brother 2022: Joana Taful, que veio mudar o rumo do jogo. Veja toda as reações: