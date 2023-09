Edmar Teixeira arrasa Sónia Jesus: «Ela não queria um amigo, queria um acessório (…) prejudicar-me»

Edmar sobre participação no «Big Brother 2020»: «Arrependi-me de entrar. Só queria fazer dinheiro»

Edmar Teixeira, ex-concorrente do Big Brother, esteve no programa «Goucha» da TVI esta segunda-feira e falou sobre todas as polémicas que envolviam o seu pai, mas também sobre a colega da mesma edição, Sónia Jesus.

Na entrevista, Edmar criticou Sónia, afirmando que só o queria prejudicar: «A Sónia não queria um amigo, queria um acessório um gay friend. Sentia que ela queria prejudicar-me a 1000%», sublinhou.

«Uma vez eu estava num bar a enrolar uma ganza e ela fez um vídeo e publicou, eu pedi-lhe para não publicar e ela fez na mesma. E a última vez que eu falei com ela, ela meteu as culpas em cima do meu pai. Ele não é nenhum anjinho, mas não foi só ele», acrescentou.

