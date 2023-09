Sónia Jesus esclarece polémica do tráfico de droga: «Só soube quando ele...» Saiba tudo!

Sónia Jesus revela: «Foi nesse momento que me revoltei contra o Vitó»

Sónia Jesus, ex-concorrente do «Big Brother», esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI e esclareceu tudo sobre a polémica do tráfico de droga, de que o noivo, Vítor Soares foi acusado.

«Eu nunca me apercebi de nada, porque ficou provado que em minha casa não havia qualquer tipo de tráfico, para além daquele que diziam e especulavam. Como é que eu me podia aperceber de uma situação destas?», começou por contar.

A ex-concorrente continuou: «É verdade sim que o Vítor era consumidor, é verdade que eu não sabia, que eu nunca me apercebi. Ele também não consumia diariamente connosco, fazia uma coisa à parte, escondida, não era um viciado total».

«Só soube quando ele já estava preso, através de uma carta. Inicialmente eu fiquei em choque, não percebia o porquê daquilo estar ali. Ele só me pedia desculpa, ‘desculpa não me abandones, eu vou-te contar’», explicou a nortenha.

Sónia Jesus acrescentou: «Só que ele não teve coragem de me contar logo. Por medo que eu o deixasse, por medo que eu o julgasse, por todas as razões e mais algumas. Então eu não me contou logo, mas obviamente que ele teria de abrir o jogo comigo».

«Desiludiu-me um pouco, mas na vida eu com certeza também já tive atitudes que o desiludi. E eu não o podia abandonar, ela é a minha família e o nosso amor tinha que vencer. Jamais pensei que o amor ia acabar, só nos fortaleceu mais», sublinhou.

A ex-concorrente assumiu ainda ter-se revoltado contra o noivo numa determinada altura: «Uma mãe ouvir isso (que iam tirar as filhas)… liguei para as escolas… e foi nessa altura que me revoltei contra o Vitó. Mas depois percebi que não havia fundamento», rematou.

