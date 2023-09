Saiba quem são os concorrentes que estão na Casa e no Anexo esta semana!

Na gala deste domingo, 24 de setembro, muitas decisões e trocas aconteceram. Durante uma prova do grupo da casa, os concorrentes tiveram que procurar em tartes umas mensagens.

Hugo Andrade foi o primeiro a encontrar a mensagem que dizia «líder», Joana Sobral encotrou uma que dizia «troca 2» e Márcia Soares uma mensagem que dizia «troca 1».

O grupo do anexo reuniu-se no jardim com o grupo da casa e as duas concorrente que encontraram o papel da «troca», tiveram que escolher um dos concorrentes do anexo para trocarem consigo. Joana Sobral levou consigo Francisco Monteiro e trocou com Ossam Irisse e Dulce Pinto (recorde-se que Dulce tinha ido para o anexo por ter sido esolhida a renegada do grupo). Márcia Soares trocou com Soraia Rodrigues.

