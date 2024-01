Icas recorda preconceito após Big Brother e revela que continua amigo de um ex-concorrente! Saiba tudo

Vencedor do Big Brother 2 fala da vocação religiosa e a vontade de entrar no seminário

Foi em setembro de 2000 que estreou a primeira edição portuguesa do "Big Brother", apresentada por Teresa Guilherme. O sucesso do reality show foi inegável, tendo mudado a forma como se fazia televisão no nosso país e justificando uma segunda edição, logo em janeiro do ano seguinte.

Numa edição marcada por concorrentes icónicos, houve um participante, de Peniche, que conquistou a simpatia dos portugueses com o seu carisma, chegando a ser o vencedor. Falamos de Henrique Torres, também conhecido por Icas.

Passados mais de 20 anos, Icas surge irreconhecível nas redes sociais, mas sempre muito discreto, mantendo-se longe dos holofotes e luzes das câmaras até esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, em que dá uma entrevista exclusiva ao programa «Goucha» da TVI.

Henrique Torres recordou o preconceito que levou após estar no Big Brother: «Foi uma experiência intensa, marcou-me de tal forma que eu a determinada altura senti-me um pouco envergonhado, porque infelizmente, nós somos catalogados como pessoas vazias, pessoas com poucas competências (…) senti-me catalogado, vazio»

Manuel Luís Goucha questionou ao ex-concorrente que amizades ficaram nessa edição: «Tenho uma relação muito próxima com o Maurício, é uma pessoa fantástica e que amo de coração (…) eu não ligo com regularidade, mas o amigo está lá», garantiu.