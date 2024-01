O que é feito de Henrique Torres, o Icas que venceu o Big Brother 2? Saiba como está 20 anos depois

Vencedor do Big Brother 2 fala da vocação religiosa e a vontade de entrar no seminário

Foi em setembro de 2000 que estreou a primeira edição portuguesa do "Big Brother", apresentada por Teresa Guilherme. O sucesso do reality show foi inegável, tendo mudado a forma como se fazia televisão no nosso país e justificando uma segunda edição, logo em janeiro do ano seguinte.

Numa edição marcada por concorrentes icónicos, houve um participante, de Peniche, que conquistou a simpatia dos portugueses com o seu carisma, chegando a ser o vencedor. Falamos de Henrique Torres, também conhecido por Icas.

Passados mais de 20 anos, Icas surge irreconhecível nas redes sociais, mas sempre muito discreto, mantendo-se longe dos holofotes e luzes das câmaras até esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, em que dá uma entrevista exclusiva ao programa «Goucha» da TVI.

Henrique Torres explicou que veio de uma missão em Moçambique e quando regressou a Portugal, em outubro de 2020, só se falava no Big Brother: «Recebo um boletim em casa e percebi que a minha irmã me tinha inscrito», contou.

«Preenchi aquilo com a maior ingenuidade possível. Mandei e passado uns tempos chamaram-me para fazer uma entrevista. Naquela altura eu estava disponível para algo diferente, queria um desafio novo na minha vida, estava numa fase difícil», sublinhou.

Henrique contou que o processo foi avançando e ele foi passando por todas as fases: «E quando chego à fase final falo em casa que há essa possibilidade e não sei como é que os meus pais aceitaram aquilo bem, não foi um drama».

«Três dias antes ligam-me para dizer que eu tinha que estar num hotel em Lisboa e daí fui para a casa e depois fui vencedor», reiterou Henrique Torres.

O ex-concorrente recordou depois o pós-programa e explicou os passos que deu e as voltas que a sua vida tomou: «Tive aquele ano a viver intensamente o pós big brother, mas na verdade eu não me identificava com nada daquilo e tinha que parar e retomar o que ficou para trás», explicou.

«Voltei à universidade e terminei o meu curso de professor de história. Depois havia o chamamento a vontade de querer ser missionário», contou ainda na VT de apresentação.

No entanto, acabou por não seguir esse caminho até ao fim: «Esse desejo e vontade começou a desvanecer-se e foi mesmo uma volta que a vida deu. Porque saio do seminário e começo uma relação que eu não estava à espera. A relação veio dar um novo sentido à minha vida», disse referindo-se ao atual companheiro.