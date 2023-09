Francisco Vale: As fotos sensuais e cheias de estilo do ‘conquista corações’ do Big Brother

Hoje às 13:20

Francisco Vale tem 24 anos e vem de Esposende. Joga futebol desde os 5 anos e foi federado no Varzim Sport Clube e na casa do «Big Brother» faz sucesso entre as mulheres.

No anexo, onde se encontra, tanto Jéssica Galhofas como Dulce Pinto têm-se mostrado mais próximas de Francisco Vale, admitindo que gostam de estar com ele.

Na casa principal, Joana Sobral também já assumiu um eventual interesse em Francisco Vale, dizendo que gostava de o conhecer melhor se privassem juntos no jogo, o que ainda não aconteceu.

