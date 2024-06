Inês Morais chora de raiva de Fábio Caçador: «Eu detesto-o!»

No Big Brother, Inês Morais não aguentou as lágrimas após o programa especial desta quarta-feira. Inês mostra-se com raiva pela discussão que teve com Fábio Caçador, na qual houve muitos insultos.

Enquanto chora, a concorrente diz não querer ir à festa, mas é consolada por Daniela e André. Daniela tenta convencer a colega a aproveitar a última festa da casa. «Se eu for aquela festa, vou-me passar dos cornos. Eu não estou mais calma. Eu passo-me da cabeça», declara Inês, revelando estar passada com Fábio. «Eu detesto-o neste momento, ele alí na sala já me estava a enervar a cantar. Neste momento eu detesto-o (…) eu não estou triste, estou enervada!», diz, em lágrimas.

«Vem com aquele discurso só porque pensa que sabe falar, ele a dizer que eu me envergonho, ele sabe lá (…) ele que se cale, ele sabe lá se eu não lhe dizia tudo outra vez naquele direto! (…) Eu não tenho a voz monstruosa que ele tem, eu não consigo abafar pessoas a falar, aquele tom de voz…», diz, indignada: acrescentando: «Eu não suporto ficar inferior a ninguém! Sinto-me uma fraca. A minha maneira de reagir a isso é insultar!», explica.