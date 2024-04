Jacques Costa explica diferença entre género e sexualidade: «Como não sou um homem, se me apaixonar por um homem não sou uma pessoa gay»

Jacques Costa foi, desde a sua entrada na casa mais vigiada do pais, uma das concorrentes mais faladas, dentro e fora da casa, em grande parte por ser o primeiro contacto de muitos com uma pessoa não-binária. Quer isto dizer, que Jacques não se identifica com o sistema binário (ou seja, com dois elementos) em que a sociedade divide o género: masculino e feminino.

A não perder: Jacques Costa: «Não há coisa mais bonita que vermo-nos ao espelho e dizermos: sou eu»

Quando questionada por Manuel Luís Goucha sobre quando tomou consciência da sua sexualidade e identidade de género, Jacques deixou bem clara a diferença: «Uma coisa é como nos sentimos (identidade) e outra coisa é de quem gostamos (sexualidade)». Posto isto, Goucha questionou se Jacques poderia ser considerada uma pessoa gay, ao que a convidada esclarece: «Como não sou um homem, se me apaixonar por um homem não sou uma pessoa gay». «Nunca senti que os homens fossem do mesmo género que eu», esclareceu ainda.

Sobre como Jacques chegou à atual definição pessoal de pessoa não-binária, a própria revelou ter sido um processo e não um «momento Eureka». A convidada recorda como era nunca se te sentido confortável com nenhum dos dois géneros «impostos» pela sociedade, apesar de se ir tentando moldar aos mesmos: «Havia sempre uma adaptação da minha identidade ao aceitável», revela a convidada quando recorda o fascínio pela roupa associada ao género feminino, mas acabava por comprar roupa associada ao género masculino.