Jéssica Galhofas atualiza relação com Vina Ribeiro: «Não nos falámos». Saiba tudo!

Nesta terça-feira, 26 de dezembro, Jéssica Galhofas, a última concorrente expulsa do Big Brother, esteve presente esta manhã no programa «Dois às 10» onde nos contou como foi a sua prestação no programa.

Recordámos alguns momentos da ex-concorrente, entre os quais alguns confrontos com vários colegas na casa mais vigiada do País e ainda a sua relação com Francisco Vale.

O apresentador, Cláudio Ramos questionou como está a sua relação com Vina Ribeiro, também ex-concorrente do programa: «Não está. Ontem quando saí passei por ela e não nos falámos, nem um olhar trocámos. Eu acho que ela me aponta muito o dedo por não a ter defendido, não me ter chegado muito à frente, ela diz que fez muito por mim, mas eu nunca lhe pedi. Atenção também não digo que não fico grata pelo que ela fez (...) ela esteve lá para mim, mas de resto, ela também não foi perfeita», a ex-concorrente acrescentou ainda: «Se eu tive jogo duplo ela também o teve, e se calhar funcionou mais para mim e menos para ela».