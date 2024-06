João Monteiro imita Cristina Ferreira no seu camarim e esta responde: «Isto não é a gozar comigo certo?»

Durante a manhã desta sexta-feira, 7 de junho, João Monteiro acompanhou Cristina Ferreira para mais um programa do «Dois às 10».

No camarim da apresentadora, João Monteiro decidiu mostrar o seu «look do dia» no espelho, tal como Cristina Ferreira costuma fazer todas as manhãs.

No vídeo, o treinador de ténis mostrou-se muito bem disposto, enquanto descrevia todas as peças que utilizava, tal como Cristina Ferreira faz.

«Boa sexta-feira, pequenina», escreveu João Monteiro, identificando Cristina Ferreira com um emoji do coração roxo, utilizado por ambos.

Veja o vídeo:

Cristina Ferreira partilhou o vídeo do namorado e reagiu em tom de brincadeira: «Vou lançar roupa de homem. Tenho influencer! Isto não é a gozar comigo, certo?».