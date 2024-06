Panelo revela já ter conversado com Marlene e confirma: «As coisas acabaram»

No último domingo, o jogo do Big Brother terminou para Daniel Pereira, mais conhecido como Panelo. Agora, chegou a altura de visitar Manuel Luís Goucha, no programa «Goucha», para uma conversa intimista. Marlene, a namorada que deixou cá fora quando entrou no programa, foi um dos grandes temas de conversa, pois muitos rumores circularam de um possível afastamento desta e até fim da relação de 7 anos. Frente a frente a Goucha, Panelo confirmou que o namoro de facto chegou ao fim, depois de uma conversa. «Não estava mesmo à espera (...) «As coisas acabaram». Panelo revelou ainda como descobriu tudo e como foram os primeiros momentos logo após sair da casa do Big Brother. Veja tudo aqui:

Manuel Luís Goucha ainda questionou Daniel: «Apaixonou-se por alguém na casa?» Veja qual foi a resposta:

Depois de reverem imagens da curva da vida do ex-concorrente, em que Panelo fala do controlo que exercia sobre a sua primeira namorada, Manuel Luís Goucha recua até essa fase. Panelo assume que era obsessivo, controlador, possessivo e ciumento, justificando este comportamento com o facto de ter medo e inseguranças. Revelou que o começo da relação com Marlene também foi assim: «Era uma pessoa extremamente tóxica».

Veja aqui a conversa completa de Manuel Luís Goucha com Daniel Pereira: