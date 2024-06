Francisco Monteiro revela foto inédita ao lado de João Monteiro e lança 'farpa': «Aqui já não suportava fanatismo»

Francisco Monteiro, vencedor e comentador do Big Brother, partilhou na sua conta de Instagram, uma nova fotografia ao lado do irmão João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, recordando o passado de ambos. Nesta captura nostálgica, vemos Francisco e João Monteiro junto da mãe, em crianças, mas foi a sua expressão facial que Zaza quis salientar: «Aqui já não suportava fanatismo».

Esta semana, intensificaram-se rumores que davam a entender que Francisco Monteiro e Bárbara Parada estavam a viver um romance. No entendo, esta terça-feira, dia 4 de junho, o vencedor do «Big Brother 2023» e comentador do «Big Brother 2024» negou tudo. Foi através do Instagram que Francisco Monteiro escreveu: «O meu querido Vidal reconheceu em mim (solteiro há sete anos) o potencial que ele procurava para se casar. Rejeitei. Continuo solteiro».

Bárbara Parada também veio desmentir a relação através do seu Instagram: «A minha reação quando ligo a Internet e descubro que namoro há um mês. Mais alguma coisa que eu precise de saber sobre mim?», escreveu num vídeo que publicou, colocando vários emojis de gargalhadas.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira, Cláudio Ramos, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero comentaram o assunto. «É uns a separarem-se e outros a juntarem-se… Pelo menos é o que diz a imprensa, que o senhor Zaza está com Bárbara Parada», disse Cristina Ferreira. «Um e outro já vieram dizer que não são namorados», realçou a apresentadora. «Essa é a verdade: não são namorados. Não vamos estar a especular sobre uma coisa que não é verdade. São amigos, é verdade que têm estado juntos, gostam de estar um do outro, sentem-se bem um com o outro, mas daí a assumirem…», esclareceu Gonçalo Quinaz. «Claro que as revistas põe logo a Márcia e o Miguel Vicente ao barulho… Foram logo perguntar ao Miguel Vicente o que achava disto e o Miguel respondeu que sempre achou que o Zaza não era muito inteligente», revelou Cristina Ferreira. «Eu gostava mesmo que resultasse…», confessou Cláudio Ramos.

Para além disto, Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumiram um novo desafio juntos! Merche Romero foi substituída por Bárbara Parada como madrinha da Marcha de Santa Engrácia. Por isso, vai marchar ao lado de Francisco Monteiro.

Esta quinta-feira, 6 de junho, Merche Romero esteve presente no «Dois às 10» e aproveitou para esclarecer a polémica sobre o seu afastamento.

«Eu quando soube, e quando fui contactada, até pelas próprias marchas, estivemos a conversar um bocadinho, porque quando eu soube que realmente ia haver o pavilhão [onde decorreu o desfile], fui informada mais ou menos uma semana antes, porque supostamente ou era sexta ou era sábado, e eu já tinha sábado dois trabalhos marcados que tinham um intervalo de uma hora, que era precisamente o timming do desfile», começou por revelar.

«Desde que soube o horário, até tentei várias vezes trocar o horário dos meus trabalhos, não foi possível e pior, o primeiro atrasou, o que é que acontece? A hora que eu tinha no meio, infelizmente, fez com que eu chegasse inclusive ao segundo, cinco minutos atrasada, o que não ia conseguir ir ao Altice Arena, como é óbvio», acrescentou.