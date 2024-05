João Oliveira pondera desistência? «Para mim não vale tudo…» Veja aqui!

João Oliveira: o lado mais sensual do moreno mais cobiçado do Big Brother 2024! Veja as fotos escaldantes

No Big Brother Especial com Cláudio Ramos, chegou a altura de suspender votações e ver como estão as percentagens para salvar. Um dos nomeados destacou-se, com um total de 66% dos votos! Saiba quem foi o concorrente salvo que, ao saber, gritou de alegria:

Após a Emissão Especial, João Oliveira esteve à conversa com Daniel Pereira e confessou que pondera desistir do programa se Carolina Nunes for expulsa.

Recorde-se que João Oliveira e Carolina Nunes estão nomeados esta semana.

«Mesmo que nos salvemos, é dinheiro desnecessário gasto. Se ela sair eu vou atrás», começou por dizer João Oliveira.

«Então não vou? O que é que eu fico cá a fazer? Para mim não vale tudo aqui, já disse isso cá dentro. Prefiro ganhar uma mulher», acrescentou.