Bunch com travo amargo… João Oliveira corta relações com concorrentes: «Decidiram todos atacar-me em conjunto»

João Oliveira: o lado mais sensual do moreno mais cobiçado do Big Brother 2024! Veja as fotos escaldantes

Esta quinta-feira, 20 de junho, a líder Inês Morais convidou João Oliveira e Fábio Caçador para um Brunch Especial.

O clima azedou durante a refeição, João Oliveira mostrou-se desiludido com os colegas: «Podem pedir desculpa pelo que aconteceu ontem, eu vou aceitar, mas nada vai mudar o meu sentimento para com a vossa pessoa».

O concorrente revoltou-se com os colegas e afirma que todo o estão a atacar. João garante que a partir de agora vai ficar sozinho no jogo.

«Davam-se todos mal, agora ficaram todos amigos. Quando é para atacar o João, são todos amigos», observou o concorrente.

João Oliveira arrasou Daniela Ventura: «Foi das pessoas mais maldosas e mal-educadas que já lidei na vida»

O concorrente também criticou a postura de David Maurício e mostrou-se revoltado com alguns comentários: «O David não diz nada, limita-se a dizer os argumentos da Daniela (…) É um cordeiro autêntico! Cobarde, chavalo…».

No final do Brunch, João Oliveira cortou relações com os concorrentes: «Depois do que vi ontem, eu não consigo ter sentimento de amizade para com nenhum de vocês»