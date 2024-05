José Castelo Branco algemado. Esta é a imagem que marca o dia

José Castelo Branco está a ser ouvido no Tribunal de Sintra. O socialite enfrenta acusações de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, com quem dividiu a vida nos últimos 30 anos.

Esta manhã, José Castelo Branco deixou as instalações da GNR de Alcabideche, onde pernoitou, para ir prestar declarações a Sintra. Imagens da TVI, mostram o momento em que Castelo Branco deixa as instalações algemado e entra dentro da viatura policial que o conduziu ao tribunal.

Ao Dois às 10, o repórter Pedro Ramos Bichardo descreveu o momento em que José Castelo Branco regressou ao Tribunal de Sintra. «Vinha com um semblante bastante carregado, vinha muito diferente daquilo que tinha dado a entender durante o dia de ontem, quando chegou a falar para os jornalistas através de uma janela da GNR de Alcabideche, em que disse que estava lindamente. Não me pareceu estar com toda essa confiança no momento em que aqui chegou», contou o jornalista.

A detenção a caminho da TVI

José Castelo Branco foi detido esta terça-feira, dia 7 de maio, pela GNR com um mandado do DCIAP de Sintra após acusações de violência doméstica.