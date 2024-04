Luís Fonseca faz tatuagem em homenagem ao Big Brother 2024! Veja aqui

Alerta sensualidade! Veja as fotos mais sexys dos concorrentes do Big Brother 2024!

Luís Fonseca partilhou com os seus seguidores uma tatuagem que fez em homenagem ao «Big Brother 2024». Relembre-se de que o ex-concorrente optou por abandonar o jogo...

Luís Fonseca, onde todos o conhecem por «Kika», anunciou no início da gala de dia 14 de abril a sua despedida a todos os portugueses e aos colegas da casa. A saída de Kika deixou tudo e todos em lágrimas: «Meus grandes amigos, chegou o meu fim. Peço desculpa a todos, agradeço imenso o apoio que me deram aqui, adorei conhece-los a todos, um a um, conheci-os bem, sei o objetivo de cada um aqui e o meu objetivo é diferente de todos…como sabem entrei numa brincadeira e muita coisa não aguentei, mas não é por vocês, é por mim. A vocês desejo-vos um belíssimo jogo, mas acima de tudo que sejam amigos, que falem com o coração e com a cabeça, juntem ao meio, conversem…para mim acabou».

Ao chegar a estúdio, protagonizou um momento viral e emotivo ao abraçar de volta o filho. Veja o momento