Caos instalado! Após lesão, Catarina Miranda «rasga» Daniela Ventura: «Tens falta de amor próprio, és uma triste»

Esta quarta-feira, 24 de abril, começou de forma agitada na casa do Big Brother. Daniela Ventura decidiu acordar Catarina Miranda com tachos e barulho.

Catarina Miranda estava a dormir no sofá da sala e Daniela Ventura pegou em dois testos e começou a fazer barulho perto da colega para acordá-la. Veja aqui:

Segundo as conversas paralelas, como resultado do momento de tensão, Catarina Miranda deu um pontapé numa mesa que estava por perto e lesionou-se.

Após a lesão, Catarina Miranda comentou com os colegas na esfera: «Isto só lhe fica mal a ela, ela é que vai ficar malvista».

As duas concorrentes também voltaram a trocar provocações: «Se ela se sente provocada, o sentimento é relativo. Aí já não é comigo. Estou a falar com o David, estou a brincar com o David, estás a sentir-te provocada ou estás com ciúmes?», disse Daniela.

Catarina Miranda rispotou: «Tu és uma triste! Tens falta de amor próprio, és uma triste». Daniela insistiu: «Sentes-te provocada, até a minha respiração te provoca».