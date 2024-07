Mafalda Castro faz revelações sobre o pós-parto: «É mesmo uma altura muito desafiante»

Mafalda Castro e Rui Simões deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Manuel, no passado dia 20 de junho. A recente mamã recorreu às stories de Instagram para partilhar com os seguidores como se tem sentido ao longo destes dias de pós-parto.

No primeiro registo, Mafalda Castro afirmou: «Olá malta, queria dar um oi, um oi pós-parto. Dizer que estou viva, dizer que por detrás da câmara que tira mil fotos por dia ao Manuel, que sou eu. Estou a recuperar, que estou melhor neste pós-parto. E, pronto queria só dar um oi».

No segundo registo, Mafalda Castro confessa: «Por muito que se fale no pós-parto, acho que nunca é suficiente, agora que estou a passar por ele. É mesmo uma altura muito desafiante. Acho que o melhor investimento é o apoio pós-parto. Seria muito pior, com muito mais inquietação, com muito mais dúvidas. E ter alguém que nos apoie é mesmo essencial».