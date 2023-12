Mafalda Castro arrasa com fotos em biquíni: «Poderosa»

Mafalda Castro tem estado ausente da TVI por motivos pessoais.

A apresentadora estava à frente do Diário do Big Brother 2023, logo a seguir ao Última Hora com Alice Alves.

Após a ausência muitos dos seus seguidores se mostraram preocupados, no entanto, Mafalda Castro esclareceu todas as dúvidas.

Num comentário a uma fotografia sua publicada na rede social Instagram, a apresentadora foi questionada: «Para quando o regresso à TVI?», ao que Mafalda Castro respondeu: «Para breve. ❤️».

