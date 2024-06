Zena Pacheco mostra-se (quase) irreconhecível com mudança de visual! Ora veja

Zena Pacheco, vencedora do Big Brother - A Revolução, partilhou uma sequência de fotos onde se mostra quase irreconhecível. De cabelo esticado e castanho, a ex-concorrente do Big Brother soma muitos elogios.

Veja as fotos na galeria que prepraramos para si.

De relembrar que André Abrantes já tinha pedido Zena em casamento no nosso programa, mas na altura não ofereceu o anel. Esta manhã, celebrámos o amor e o ex-concorrente do Big Brother oficializou o noivado com a oferta de um anel.

Os pais da noiva não faltaram à festa e o pai e o irmão do noivo também estiveram presentes. Após oficializar o noivado, André Abrantes fez uma serenata à amada.