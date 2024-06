Márcia Soares mostra-se abraçada a pessoa especial! «Então, não é que gostamos mesmo um do outro?». Veja tudo!

Márcia Soares ficou em 4º lugar na sua edição do Big Brother 2023, na qual Francisco Monteiro saiu vencedor. A ex-concorrente, juntamente de Francisco Monteiro, tornou-se comentadora nas galas do Big Brother 2024. Na tarde passada, Márcia Soares regressou à TVI com um novo desafio.

Pela primeira vez desde o início da nova edição do reality, a empresária esteve presente no Última Hora e no Diário, apresentados por Alice Alves: «Hoje, vou estar a comentar os últimos acontecimentos no 'Última Hora' e no 'Diário'. Até logo», anunciou Márcia Soares, esta sexta-feira, dia 14, na sua rede social.

A empresária e influenciadora digital não esteve sozinha a comentar. Pedro Crispim, Zé Lopes e Cinha Jardim também vão estiveram presentes numa tarde onde nada ficou por dizer e comentar.

Márcia Soares partilhou ainda no seu Instagram um momento em que mostra-se abraçada a Pedro Crispim: «Então, não é que gostamos mesmo um do outro?» assinalou a finalista do "Big Brother 2023".