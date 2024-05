Márcia Soares: «Eu própria tirava-me o mérito»

Márcia Soares vive uma fase feliz na vida pessoal e profissional. Depois de ter passado momentos conturbados após o fim do Big Brother 2023, a comentadora encontrou o seu rumo. Em entrevista ao Dois às 10, Márcia Soares revelou que conquistou o objetivo de ter uma casa sua. Tem também o objetivo de lançar uma marca de roupa. Além disso, sente-se muito mais confiante no papel de comentadora oficial das galas de domingo.

Márcia Soares: «Não passei por cima de ninguém»

Mas no início, admite que foi difícil gerir a pressão. «Eu andava uma ansiedade e uma pressão constante, nem estava a conseguir aproveitar tudo o que me estava a acontecer. Era muita informação (…) Eu sentia que era um passo maior que a perna (…) Eu hoje sei que se estou a comentar as galas, sei que não passei por cima de ninguém.»

O facto de não ter o português como língua nativa, dado que nasceu no Luxemburgo, levou Márcia Soares a duvidar de si: «Às vezes eu tirava-me o mérito por causa da língua, ‘Será que tu mereces estar ali?’».

Agora, Márcia reconquistou a confiança nas suas qualidades enquanto comentadora. «Senti que o público me queria ali. Não falo super bem português, mas tenho as minhas qualidades. Alguma coisa Portugal viu em mim, portanto mereço estar ali».

Cláudio Ramos, apresentador do Big Brother, fez questão de elogiar a dedicação de Márcia nas galas. «E prepara-se muito bem e faz notas nos cartõeszinhos do que aconteceu durante a semana. É um sinal de que quer fazer cada vez melhor».

«Eu levo isto muito, muito a sério», justifica. «Portanto é muito bom as pessoas reconhecem a minha evolução porque eu também a consigo ver».

Lançar um negócio que lhe garanta o futuro é um dos seus objetivos. «Sei que isto pode ser uma passagem, espero que não. Não é isto que vai definir a minha vida, é preciso um projeto próprio, um rendimento que é seguro. Isto aqui é um extra que a vida me ofereceu. Estou- me a concentrar para criar a minha marca de roupa (…) Para as galas tenho tido a oportunidade de colaborar com costureiras».