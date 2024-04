Vítima de violência doméstica, Margarida Castro conta que mentiu para tirar ex-namorado da prisão: «Não durou nem 1 mês, voltou a agredir-me»

Margarida Castro foi a protagonista da curva da vida na gala deste domingo do «Big Brother». A concorrente recordou a altura em que foi vítima de violência doméstica, por parte do seu ex-namorado.

«No início parecia ser um conto de fadas»

Margarida Castro, aos seus 21 anos, encontrou um parceiro que achou que poderia ser «o homem da sua vida» e construir familia, mas nem tudo foi «um conto de fadas».

«Em novembro de 2019, esta pessoa agrediu-me. Eu não o levei a sério porque eu pensei ‘enervou-se, a pessoa explodiu’. O problema foi que todas as agressões pioraram. Inicialmente foram agressões nas minhas pernas, nos meus braços até que as agressões escalaram de me bater até eu desmaiar e de me prender em casa, bater horas e horas seguidas. Ao ponto de eu ir a conduzir e a pessoa abanar-me o volante e dizia que íamos morrer os dois. Cozinhar para a pessoa porque perdoava e perdoava e gostava da pessoa…e a pessoa dizia que tinha de provar a comida porque estava a envenená-lo. A certo ponto comecei a pensar: ‘será que o problema sou eu? Será que tenho de mudar?’. Nada justifica a quantidade de vezes que fui agredida. Tive muito medo…ele vivia na minha casa sem o meu pai saber, tinha medo do meu pai descobrir e ainda tinha medo de voltar a casa e de ser agredida.», explicou.

«Tenho muita sorte de não ter morrido ali dentro»

A concorrente do Big Brother 2024, contou que sofreu de vários episódios de agressão por parte do seu ex-companheiro e foram agravando: «Tenho muita sorte de não ter morrido ali dentro. Cheguei a estar a pedir horas e horas água com sangue na boca e a pessoa simplesmente continuava a discutir. Eu tinha vergonha de dizer aos enfermeiros e às pessoas o que me tinha acontecido porque as pessoas parece que nos olham de maneira diferente…até hoje não consigo perceber como é que uma pessoa que parecia gostar tanto de mim, de me fazer isto. Acho que é uma mágoa que eu vou carregar o resto da minha vida. Em fevereiro de 2020 foi quando aconteceu uma agressão mais grave. Fiquei com a cara toda desfigurada. A discussão começou porque alguém me mandou uma mensagem. Nesse dia a pessoa gravou o vídeo a bater-me para mandar à pessoa que me mandou mensagem».

«Ele preso e eu cá fora a pagar advogados para o tirar lá de dentro»

Após o ex-namorado ter sido detido, tudo mudou. Margarida Castro tirou-o da prisão pagando advogados: «No dia 8 de fevereiro de 2020, voltou a acontecer agressões, por cima das que eu já tinha na minha cara e foi aí que eu tomei a decisão de contar ao meu pai. Nesse dia ele foi detido. O meu pai apoiou-me muito, não falhou comigo e todo esse apoio, até hoje sinto que não mereci. Em abril, ele contacta-me da prisão e pede-me desculpa e diz que vai mudar e eu acredito. Ele preso e eu cá fora a pagar advogados para o tirar lá de dentro. Foi absolvido em tribunal, porque eu fui lá e menti. Saímos de lá juntos, de mão dada».

«O meu pai deixou de me falar, os meus amigos deixaram de me falar e não durou nem 1 mês. Voltou a agredir-me. E decidi, a única maneira de acabar com isto e ele se afastar de mim e seguir com a vida dele, é expor tudo na internet. Comecei a perceber que eu dali não ia sair, que ia acabar num cemitério. Em outubro de 2021, a polícia prendeu-o. Ainda tenho muito medo», contou.