As palavras pouco simpáticas que Margarida Castro dedicou a Daniela Ventura na hora da despedida

Margarida Castro foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, dia 26 de maio. No frente a frente com Fábio Caçador, Margarida Castro foi a escolhida pelo público para abandonar a casa mais vigiada do País, dado que teve menor percentagem de votos para salvar.

No hora da despedida, Margarida Castro protagonizou um momento viral, quando se despediu da rival Daniela Ventura. Daniela diz boa sorte a Margarida Castro e esta responde: «Tu já vais bloqueada, Daniela».

Depois, Margarida Castro ainda frisa que «finalmente» vai encontrar-se com os «amigos de verdade». «Finalmente vou ver o meu cão e os meus amigos de verdade», declarou.

Veja os vídeos

Na primeira parte do programa revelámos o 1º concorrente a ser salvo pelo público. O primeiro concorrente a poder respirar de alívio foi David Maurício. O concorrente foi salvo com 60% dos votos.

Na segunda parte do programa, o público decidiu e foi Margarida Castro foi a concorrente menos votada. A concorrente abandonou a vivenda da Malveira, com 24% dos votos. Fábio Caçador teve 76% dos votos.