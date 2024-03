Maria Botelho Moniz diz adeus às manhãs: As emocionantes palavras da apresentadora no regresso à antena após ser mãe

Após uma pausa para se dedicar à família e ao nascimento do seu primeiro filho, Maria Botelho Moniz tem estado afastada dos ecrãs desde novembro do ano passado. Agora é altura do regresso da apresentadora à antena da TVI e ao programa onde já foi muito feliz: o Big Brother.

Com um emotivo texto das suas redes sociais, Maria Botelho Moniz despede-se do «Dois às 10», o projeto que acarinhou ao longo dos últimos anos. «Nunca o olhar brilhou tanto e o coração parecia que saltava batidas», escreveu a apresentadora a acompanhar uma fotografia sua no dia de estreia do programa, no dia 4 de janeiro de 2021. «Ao Cláudio, à minha equipa e a todos os que me acompanharam todas as manhãs, tenho tanto para vos dizer e ao mesmo tempo faltam-me as palavras (…) foi um prazer, uma honra, um privilégio».

Saiba tudo o que há para saber sobre a nova edição do Big Brother:

Maria Botelho Moniz conduz "Big Brother - A Escolha" e "Big Brother - A Escolha Final".

A apresentadora estará acompanhada de Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate, que vão ser responsáveis pela avaliação dos embates diários, entre dois candidatos a concorrentes, que vai poder ver esta semana na TVI, a partir das 19h00.

No sábado, os cinco escolhidos voltam a confrontar-se em "Big Brother - A Escolha Final" e vai ser o público, através da app do programa, a escolher os dois candidatos que vão entrar na Casa.

"Big Brother 2024", apresentado por Cláudio Ramos, traz de regresso dois grandes nomes da edição passada. Francisco Monteiro e Márcia Soares vão ser os comentadores residentes nas galas de domingo.

Descubra os possíveis concorrentes do Big Brother. A primeira a ser apresentada foi Rita Oliveira.

Ilona Matviychuk e Margarida Marques, duas das candidatas a concorrentes da próxima edição do programa da TVI.

Cláudio Ramos apresentou também, Bárbara Gomes e Arthur Almeida.

Inês Morais e Andreia Lemos, são amigas e lutam por um lugar no Big Brother 2024.

Alex Ferreira e Mafalda Pereira também foram apresentados na última gala do Big Brother - Desafio Final.