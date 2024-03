Hoje é dia de Final do «Big Brother - Desafio Final» Saiba aqui o que esperar desta noite

O «Big Brother – Desafio Final» termina esta noite, dia 17 de março! Pela primeira vez, o desfecho do jogo foidividido em duas fases: a meia-final, que foi transmitida ontem, dia 16, e a grande final, hoje, domingo, dia 17 de março.

Na gala de ontem despedimo-nos de duas concorrentes: Vina Ribeiro e Noélia Pereira. Vina Ribeiro foi a primeira concorrente expulsa da noite, ocupando o 5º lugar. Noélia Pereira foi expulsa em 4º lugar. Hoje vamos descobrir o desfecho do «Desafio Final» e ficar a conhecer o top 3. Entre Bárbara Parada, Bruno Savate e Ana Barbosa: só um vencerá.

Veja ainda: O momento que emocionou o país. Filho de Vina Ribeiro em lágrimas ao reencontrar a mãe.

Mas a gala de hoje não fica por aqui... Temos muitas surpresas preparadas para si! Como afirma a rede social oficial do «Big Brother»: «Na Grande Final de hoje, vamos viajar por todos os momentos mais impactantes que marcaram o Desafio Final.» Veja aqui:

Além dos momentos mais marcantes também vamos receber atuações muito especiais: Mickael Carreira, Nininho Vaz Maia, Syro, Leandro e Maninho! Não pode perder.

E ainda... Fique a conhecer 10 candidatos a concorrentes do próximo «Big Brother»! Por esta não esperava! Na rede social do «Big Brother» pode ler-se: «Esta noite conhecemos 10 candidatos a concorrentes do próximo Big Brother 24! Ainda há muitas decisões a tomar até à Estreia, já no próximo domingo.»

Fique atento!